Drugi dzień najbardziej fantastycznego festiwalu w Polsce już za nami

Święto fanów cosplayu

Centralnym punktem sobotniego programu Pyrkonu była Maskarada, czyli zawody na najlepszy strój fantastycznej postaci. Maskarada to od wielu lat to najbardziej prestiżowy konkurs cosplay w Polsce, w którym najlepsi twórcy strojów rywalizują ze sobą w walce o nagrodę główną. Od tego roku połączony został z eliminacjami do Mistrzostw Europy w cosplayu European Cosplay Gathering! Wybrana reprezentacja Polski (solista i drużyna dwu lub trzyosobowa) pojedzie z pełnym wsparciem Pyrkonu na wielki finał do Paryża. Publika wypełniła Salę Ziemi do ostatniego miejsca, a kolejni chętni na zobaczenie w akcji najlepszych w cosplayowym fachu ustawili się tłumnie przy telebimie, na którym transmitowano konkurs.

Gwiazdy światowej fantastyki w Poznaniu

Liczną grupę uczestników Pyrkonu stanowią ci, dla których wydarzenie to jest możliwością spotkania się ze swoimi idolami. Do największych nazwisk sobotniego programu należeli Edward James Olmos, Graham Masterton i Samantha Shannon. Olmos to aktor znany najbardziej z filmu „Łowca androidów” oraz seriali „Battlestar Galactica” i „Miami Vice”. Dla angielskiego pisarza horrorów Grahama Mastertona była to już kolejna wizyta na Pyrkonie – pisarz darzy poznański festiwal ciepłym uczuciem i zawsze chętnie przyjeżdża do stolicy Wielkopolski. Samantha Shannon zaś należy do młodszego pokolenia pisarzy fantastyki, ale już cieszy się stale rosnącą popularnością na całym świecie. Na Pyrkonie można też spotkać czołowych przedstawicieli polskiej fantastyki – tę reprezentowali między innymi Jacek Dukaj, Łukasz Orbitowski i Michał Gołkowski. Fani mogli spotkać się z wszystkimi z nich, zadać im pytania, zdobyć ich autografy i zapozować do wspólnego zdjęcia.

Nie tylko fiction, ale też science

Jednak uczestnicy spragnieni byli nie tylko spotkań z gwiazdami światowego formatu, ale także wiedzy. Jednym z najbardziej obleganych miejsc na Pyrkonie był Blok Naukowy. Jeszcze w piątek pojawił się w nim popularyzator nauki Tomasz Rożek, na którego prelekcji pomimo stosunkowo późnej pory stawiło się kilkuset słuchaczy. W sobotę zaś bardzo dużym wzięciem cieszyła się prelekcja pod tytułem „Nie daj się zafoliować, czyli dlaczego i w jakie medyczne bzdury wierzymy”. Pyrkonowicze mogli też posłuchać wykładów o mrocznych stronach rozwoju chirurgii czy o wierzeniach dawnych Słowian i Bałtów.

Muzyczne zakończenie dnia

W sobotę na Sali Ziemi pojawił się kolejny częsty gość Pyrkonu, zespół Percival. To właśnie ta grupa jest odpowiedzialna za oprawę muzyczną gier z serii „Wiedźmin”. I choć na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Percival gości regularnie, to zawsze zaskakuje uczestników swoimi występami. Tym razem zaprezentowali oni utwory z własnego repertuaru w towarzystwie orkiestry symfonicznej. Melomani gromadzili się też pod Sceną Plenerową na Placu Marka, gdzie przez cały dzień odbywały się koncerty zarówno krajowych, jak i zagranicznych wykonawców.

Bramy do fantastycznej krainy wciąż otwarte

Przed nami jeszcze ostatni dzień jubileuszowej, dwudziestej edycji Pyrkonu. Nadal istnieje możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu – bilety dostępne są w kasach Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz online.