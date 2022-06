Ruszył Pyrkon 2022!

Co Pyrkon przygotował w tym roku?

Jak zwykle na uczestników czeka szeroki wybór prelekcji, warsztatów, spotkań z gwiazdami,

stoisk, między innymi z książkami, grami, ubraniami i rękodzielnictwem czy konkursów.

Swoje miejsce na Pyrkonie znajdą fani gier planszowych, video, filmów, seriali, komiksów,

fantastyki wschodnioazjatyckiej, a nawet nauki. Pyrkon to także dobre miejsce, by dopiero

zacząć swoją przygodę z fantastyką – przygotowano bowiem blok dla początkujących i blok

integracyjny. Organizatorzy podkreślają również rodzinny charakter imprezy, a specjalnie dla

najmłodszych przeznaczono blok dziecięcy i miejsce, w którym można zostawić swoją

pociechę pod opieką wykwalifikowanych fantastów.

Pyrkon to także spotkania z gośćmi zapraszanymi z całego świata. W pierwszym dniu

festiwalu uczestnicy mogli spotkać się między innymi ze światowej sławy pisarką Rebeccą

Kuang czy przedstawicielami krajowej fantastyki – Marcinem Sergiuszem Przybyłkiem i

Rafałem Kosikiem. Miłośnicy sztuki zaś mogli zobaczyć liczne wystawy, w tym między

innymi galerię prac światowej sławy grafika Wojciecha Siudmaka, czy ręcznie wykonane

figurki i modele postaci i przedmiotów ze świata fantastyki. Wieczorem natomiast w Iglicy

Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się pokaz filmu „Metropolis” z muzyką na

żywo w wykonaniu orkiestry pod batutą Macieja Trembowieckiego.

Cosplayerzy znowu przejęli Międzynarodowe Targi Poznańskie

Ale dla wielu uczestników najważniejszym elementem Pyrkonu są cosplayerzy, czyli osoby

przebrane za postaci ze świata fantastyki. To właśnie ich obserwowanie, a nawet stworzenie

własnego stroju, jest celem przybycia na MTP. W ten sposób podczas festiwalu można

spotkać licznych bohaterów „Gwiezdnych Wojen”, „Gry o Tron”, uniwersów Marvela i DC

czy przedstawicieli najpopularniejszych gier video. Dla wielu z nich ukoronowaniem będzie

sobotnia Maskarada, czyli konkurs na najlepsze przebranie, który przyciąga tłumy widzów do

Sali Ziemi i przed pyrkonowy telebim ustawiony koło pawilonu 15 Międzynarodowych

Targów Poznańskich.

Rozrywka przez 24 godziny na dobę

Pyrkon, niczym Batman, nigdy nie śpi. Także w nocy będą odbywać się punkty programu dla

uczestników. Przez całą noc otwarty jest Games Room, czyli wypożyczalnia gier

planszowych praktycznie każdego rodzaju. W pyrkonowym kinie plenerowym natomiast

piątkowej nocy odbył się pokaz „Łowcy androidów”, w którym wystąpił Edward James

Olmos, będący jednym z gości tegorocznego Pyrkonu. Dla miłośników zabawy przy muzyce

przygotowano zaś liczne koncerty na Scenie Plenerowej na Placu Marka, na której wystąpią

muzycy wykonujący muzykę elektroniczną i folkową.

Kolejne dni Pyrkonu

W piątek odbył się zaledwie ułamek atrakcji przewidzianych na tę edycję festiwalu. Bilety na

sobotę i niedzielę dostępne są w kasach Międzynarodowych Targów

Poznańskich. Program i ceny wejściówek znaleźć można na stronie wydarzenia –

www.pyrkon.pl