Za nami dwudziesta edycja Pyrkonu

Garść bezcennej wiedzy

W niedzielę uczestnicy Pyrkonu mogli dowiedzieć się wielu cennych informacji, dzięki którym

ich miłość do fantastyki stałaby się nawet źródłem zarobków. Prowadzący punkty programu

opowiedzieli im bowiem między innymi o tym, jak powstają planszówki, jak tworzyć ścieżki

dźwiękowe do gier komputerowych czy jak zacząć swoją działalność youtuberską.

Zainteresowani sztuką dubbingu mogli odwiedzić panel przeznaczony temu właśnie gatunkowi

aktorstwa, w którym udział wzięli Joanna Kudelska, Mateusz Narloch, Marcin Franc, Michał

Klawiter, Bartek Wesołowski, Jan Aleksandrowicz-Krasko oraz Natalia Litwin.

Fantastyczne światy w halach MTP

Wielu uczestników poszukiwało schronienia przed piekącym słońcem w pawilonie 3A

Międzynarodowych Targów Poznańskich. To właśnie tam mieściły się wioski, w których

prezentowano nie tylko światy znane z literatury, ale też z historii. Pyrkonowicze mogli się z

nich dowiedzieć wiele o życiu tak w tolkienowskim Śródziemiu, jak i w średniowieczu.

Muzyka i X Muza

W tegorocznym programie Pyrkonu znalazło się wiele koncertów i niedziela niczym się w tym

względzie nie różniła od dwóch wcześniejszych dni. Na Sali Ziemi odbył się w samo południe

koncert Epic Music. Na scenie pojawiła się orkiestra Miejskiego Przedsiębiorstwa

Komunikacyjnego, która odegrała utwory ze słynnych gier, seriali i filmów. Koncerty

odbywały się także przez cały dzień na Placu Marka, noc zaś stała pod znakiem pokazów

filmowych – w kinie plenerowym zaprezentowano filmy „Shazam” i „Jestem Legendą”.

Rozpoczęcie odliczania do Pyrkonu 2023

Tegoroczny Festiwal Fantastyki Pyrkon, pomimo zawirowań związanych z przekładaniem

wydarzenia z powodów epidemiologicznych i niesprzyjającej pogody, odbył się z pierwotnie

planowaną pompą. Uczestnicy pokazali kolejny raz, że niestraszne im są żadne warunki

pogodowe – Pyrkon odbywał się kiedyś w obfitych opadach śniegu, tym razem przyszła kolej

na tropikalne upały. Nie przeszkodziło to jednak tysiącom fantastów w świetnej zabawie i

ubarwieniu po raz kolejny nie tylko terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich, ale i ulic

całego Poznania. Fantaści opuścili MTP, ale już można odliczać czas do ich powrotu. Na

oficjalnym zamknięciu festiwalu ogłoszono bowiem datę przyszłorocznej edycji. Pyrkon 2023

odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2023. Wstępne szacunki mówią, że jubileuszowa edycja

Pyrkonu była rekordowa pod względem frekwencji. Teraz organizatorzy mają rok, by

przygotować wydarzenie, które rozmachem nie będzie ustępować tegorocznemu. Poprzeczka

jest zawieszona wysoko!